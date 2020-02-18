2020-02-18T14:34:38+03:00
Общество

В Алтайском крае бездомных животных будут стерилизовать, и выпускать обратно

С 13 февраля в регионе действуют новые правила
Юлия ЕВГРАФОВА
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Бездомные собакиБездомные собакиФото: Олег УКЛАДОВ
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Новые правила обращения с бездомными животными теперь действуют в Алтайском крае. С 13 февраля их будут отлавливать в общественных местах, которые предусмотрены законом. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Теперь организация, которая будет заниматься отловом бездомных животных, должна их прививать, стерилизовать и после снова выпускать на свободу. После всей этой процедуру животное не должны снова отлавливать, если оно не проявляет агрессию.

Оформить заявку на отлов можно как в письменном, так и в устном виде. После этого животное должные незамедлительно отловить и зафиксировать все это на видео. Умертвлять бездомышей можно только в экстренных ситуациях, когда они находятся в тяжелом состоянии и спасти животное уже нельзя.

Благодаря новым правилам власти хотят избежать распространения различных заразных болезней, носителями которых могут являться бездомные животные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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