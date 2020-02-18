Барнаульцы завоевали серебро на чемпионате мира по рыбной ловле

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:35:48+03:00

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Жители Барнаула получили серебро на чемпионате мира по ловле рыбы на мормышку. Соревнования проходили в Финляндии 15 и 16 февраля. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

Так в составе российской сборной участие в состязаниях приняли сразу два барнаульца - Сергей Казанцев и Сергей Боляхин. Причем Сергей Казанцев также является главным тренером и капитаном сборной и руководителем федерации рыболовного спорта Алтайского края.

В чемпионате мира по рыбной ловле на мормышку принимали участие 12 команд. Стоит отметить, что после первого дня соревнований сразу три сборных набрали одинаковое количество баллов. После двух дней соревнований определились победители. Первое место заняли финские рыбаки, второе завоевали россияне, а третье досталось украинцам.

ИСТОЧНИК KP.RU