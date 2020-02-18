2020-02-18T12:52:09+03:00
Общество

В Алтайском крае продолжает дешеветь бензин

Регион вошел в тройку сибирских субъектов с самыми низкими ценами на топливо
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото:pixabay.comФото:pixabay.com
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В Алтайском крае уже вторую неделю подряд снижается средняя розничная цена на топливо. Об этом сообщают на сайте Крайстата.

Например, спустя две недели цена на бензин Аи-92 за литр сейчас составляет 40,77 рубля. За две недели цена на автомобильное топливо снизилась на 25 копеек. За литр бензина Аи-95 жители региона в среднем платят 42, 95 рубля, дизельное топливо стоит 47,89 рубля. В итоге регион вошел в тройку сибирских субъектов с самыми низкими ценами на топливо.

В краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры также поясняют, что в целом за 2019 год бензин в регионе подорожал на 1,6% (при среднероссийском увеличении на 1,9%). Причем средняя розничная цена дизельного топлива в Алтайском крае увеличилось на 2,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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