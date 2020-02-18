Бийчани в центре города сняли на видео гуляющую косулю
Жители Бийска опубликовали короткое видео с косулей. Дикое животное видимо настолько оголодало в лесу, что вышло к людям. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях группы «Типичный Бийск».
Так молодую косулю видели в Бийске в микрорайоне Зеленый Клин. На выложенном видео бедняжка скачет по сугробам во дворе посреди многоэтажек. Чем закончился этот инцидент, очевидцы не пишут.
В этом году из-за большого количества снега ситуация с дикими животными в алтайских лесах усугубилась. Косулям сложно передвигаться по сугробам, поэтому они часто становятся жертвами браконьеров и бездомных животных. В надежде найти хоть какое-то пропитание они также выходят к людям.
Напомним, с 1 февраля по 15 апреля в Алтайском крае проходит акция «Спасем косулю». В лесах, где чаще всего наблюдают этих диких животных, установили 50 дополнительных кормушек. Также косуль подкармливают и бийские лесоводы.
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ИСТОЧНИК KP.RU