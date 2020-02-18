На Алтае девушка за публичное оскорбление знакомой может заплатить миллионный штраф

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:03:49+03:00

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В Кош-Агачском районе нашли девушку, публично опорочившую свою знакомую. С фейковой страницы она написала, что ее знакомая якобы больна инфекцией, которая передается половым путем. Теперь обидчице грозит штраф, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

Так в конце декабря 2019 года 22-летняя девушка создала фейковую страницу. В социальных сетях она написала, что ее подруга якобы ведет разгульный образ жизни и страдает некоторыми заболеванием, которое передается половым путем. При этом она не забыла и указала фамилию и имя девушки.

Полицейские быстро нашли обидчицу. Теперь за содеянное она может заплатить штраф до трех миллионов рублей (или в размере зарплаты либо иного дохода за период до трех лет).Также она может отделаться обязательными работами на срок до четырехсот часов.

ИСТОЧНИК KP.RU