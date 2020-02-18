2020-02-18T11:03:49+03:00
Общество

На Алтае девушка за публичное оскорбление знакомой может заплатить миллионный штраф

Инцидент произошел в декабре 2019
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Девушка создала фейковую страницу и оболгала знакомуюДевушка создала фейковую страницу и оболгала знакомуюФото: Юлия ЕВГРАФОВА
Изменить размер текста:

В Кош-Агачском районе нашли девушку, публично опорочившую свою знакомую. С фейковой страницы она написала, что ее знакомая якобы больна инфекцией, которая передается половым путем. Теперь обидчице грозит штраф, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

Так в конце декабря 2019 года 22-летняя девушка создала фейковую страницу. В социальных сетях она написала, что ее подруга якобы ведет разгульный образ жизни и страдает некоторыми заболеванием, которое передается половым путем. При этом она не забыла и указала фамилию и имя девушки.

Полицейские быстро нашли обидчицу. Теперь за содеянное она может заплатить штраф до трех миллионов рублей (или в размере зарплаты либо иного дохода за период до трех лет).Также она может отделаться обязательными работами на срок до четырехсот часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24