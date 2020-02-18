Алтайский журналист хочет возглавить реготделение новой партии

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:50:56+03:00

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Реготделение партии «Достойная жизнь» хочет возглавить алтайский 43-летний журналист Сергей Харин. Он окончил АлтГУ и работал в разных СМИ краевой столицы. Об этом сообщает «МК на Алтае».

Главной целью партии «Достойная жизнь» Харин назвал получение места в Госдуме. Это даст возможность решать проблемы людей на высоком уровне. Также он отметил, что основные проблемы, волнующие партию – это ЖКХ, дороги и миграционные потоки.

Политическую партию «Достойная жизнь» создали 25 января этого года на Учредительном съезде в Москве. Председателем избрали депутата Госдумы России VI созыва, экс-кандидата в президенты Романа Худякова. Руководящие позиции заняли участник группы «Корни» Александр Бердников, летчик-испытатель Анатолий Кнышов и Герой России подполковник Константин Тимерман.

ИСТОЧНИК KP.RU