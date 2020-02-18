Родственники не могут добиться возбуждения дела после гибели парня в ДТП

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:57:03+03:00

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4 августа 2019 года в Новоалтайске водитель сбил пешехода. Им оказался 27-летний Алексей Богданов. Парень скончался от полученных травм в больнице.

По словам родных, правоохранители так и не возбудили уголовное дело из-за результатов автотехнической экспертизы. Она установила, что молодой человек переходил дорогу в неположенном месте. Сестра погибшего сообщила «МК на Алтае», что состава преступления и нарушения ч.3 статьи 264 УК РФ следствие не обнаружило: «водитель не располагал технической возможностью путем экстренного торможения предотвратить наезд на пешехода».

По материалам дела, пешеход сам выбежал на проезжую часть и не убедился, что транспортное средство отсутствует. Хотя известно, что он переходил дорогу сразу за перекрестком, а это разрешено в соответствии с той же частью статьи пункта 4.3. ПДД РФ.

В любом случае, ч. 2 ст. 264 УК РФ гласит: «Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Водителя же не привлекли ни к уголовной, ни к административной ответственности. По словам родных, автомобилист на встречной машине видел, что сбивший Алексея мужчина разговаривал по телефону и ехал достаточно быстро, хотя следствие не зафиксировало превышение скорости. Алексея сбили два раза, но в деле якобы речь только об одном ударе.

Родственники говорят, что несколько раз обращались в местную прокуратуру, следственный комитет Новоалтайска, но безуспешно. Сестра Алеся планирует прийти на прием к прокурору Алтайского края. Даже если эта встреча обернется неудачей, девушка не отступит. Она планирует бороться до последнего.

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