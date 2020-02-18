2020-02-18T08:57:03+03:00
Происшествия

Родственники не могут добиться возбуждения дела после гибели парня в ДТП

27-летнего Алексея Богданова 4 августа 2019 года в Новоалтайске сбила машина
Анна МОСКАЛЕНКО
Поделиться:
Погибший Алексей БогдановПогибший Алексей БогдановФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

4 августа 2019 года в Новоалтайске водитель сбил пешехода. Им оказался 27-летний Алексей Богданов. Парень скончался от полученных травм в больнице.

По словам родных, правоохранители так и не возбудили уголовное дело из-за результатов автотехнической экспертизы. Она установила, что молодой человек переходил дорогу в неположенном месте. Сестра погибшего сообщила «МК на Алтае», что состава преступления и нарушения ч.3 статьи 264 УК РФ следствие не обнаружило: «водитель не располагал технической возможностью путем экстренного торможения предотвратить наезд на пешехода».

По материалам дела, пешеход сам выбежал на проезжую часть и не убедился, что транспортное средство отсутствует. Хотя известно, что он переходил дорогу сразу за перекрестком, а это разрешено в соответствии с той же частью статьи пункта 4.3. ПДД РФ.

В любом случае, ч. 2 ст. 264 УК РФ гласит: «Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Водителя же не привлекли ни к уголовной, ни к административной ответственности. По словам родных, автомобилист на встречной машине видел, что сбивший Алексея мужчина разговаривал по телефону и ехал достаточно быстро, хотя следствие не зафиксировало превышение скорости. Алексея сбили два раза, но в деле якобы речь только об одном ударе.

Родственники говорят, что несколько раз обращались в местную прокуратуру, следственный комитет Новоалтайска, но безуспешно. Сестра Алеся планирует прийти на прием к прокурору Алтайского края. Даже если эта встреча обернется неудачей, девушка не отступит. Она планирует бороться до последнего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события или происшествия?

Сообщите об этом нашим журналистам!

Тел. редакции «Комсомольская правда» - Барнаул» (3852) 722-005

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтай-Коксе прошли комплексные учения
Родственники не могут добиться возбуждения дела после гибели парня в ДТП
Умер основатель федерации бодибилдинга Алтайского края
Новоиспеченный мэр Барнаула ушел в отпуск
Певец Алексей Кортнев спутал Алтайский край и Кемеровскую область
В Алтайском техуниверситете выбирают проект памятного знака предприятиям, эвакуированным в годы войны
Сенатор от республики Алтай предложил выпустить памятную монету с изображением Белухи
В Алтайском крае расследуют дело о гибели двух соседок на пожаре
В алтайской туббольнице, у которой нет лицензии, умерли три пациента
Экс-руководителя алтайского приюта «Успех» хотят посадить, несмотря на беременность
Военные перекрывают дороги в Алтайском крае
В Барнауле продают офис в три этажа с итальянской печью и зоной барбекю
К голове приставляют градусники-пистолеты: как девушка из Барнаула живет в китайском карантине
В Барнауле 22 февраля откроется сезон социальных ярмарок
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
В Барнаул на День города прилетят «Стрижи»
Два Алтая вошли в топ-15 самых худших регионов РФ по качеству жизни
В Бийске разыскивают родственников умершего на улице мужчины с одной рукой
Алтайская легкоатлетка выиграла два «золота» на всероссийском соревновании
Алтайский врач скоропостижно умер во Вьетнаме
В Барнауле вырыли котлован под большую поликлинику в новом микрорайоне
В Алтайском крае почти тысяча человек сменили имя ради удачи в жизни
Три тонны некачественного мяса выявили на Алтае
На два месяца в Барнауле перекроют часть улицы
Пожилой паре из Рубцовска снесли уличный туалет и убрали колонку с водой
В Барнауле полицейские поймали двух молодых наркодилерш