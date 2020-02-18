Умер основатель федерации бодибилдинга Алтайского края

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:51:50+03:00

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Первый руководитель Алтайской краевой федерации бодибилдинга, тренер и спортсмен Николай Гринь скончался на 65 году после тяжелой болезни. Сегодня, 18 февраля, состоится прощание с покойным. Об этом сообщается на сайте «Алтайского спорта».

Николай Гринь приехал в Алтайский край около 40 лет назад с Украины. Он самостоятельно создал программы реабилитации для детей-инвалидов в спорткомплексе «Жемчужина». Там он до последнего дня был директором и тренером. В «Жемчужине» дети-инвалиды занимались бесплатно.

- Крепкая дружба связывала Николая Григорьевича с клубом по хоккею на траве «Коммунальщик», где он некоторое время работал, и клубом футболистов-ампутантов «Динамо-Алтай». В тяжёлую минуту игроки этих команд всегда могли воспользоваться его консультациями и потренироваться в возглавляемых им атлетических залах, - вспоминают об умершем в «Алтайском спорте».

Известно, что Николай Гринь скончался 16 февраля. Сегодня, 18 февраля, с 12-30 до 14-30 все желающие смогут попрощаться с известным спортсменом. Прощание пройдет в Алтайском похоронном доме по адресу улица Титова, 9-а (за бывшим ДК Химиков).

ИСТОЧНИК KP.RU