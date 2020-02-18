2020-02-18T08:10:42+03:00
Политика

Новоиспеченный мэр Барнаула ушел в отпуск

Он будет отдыхать до 23 февраля
Юлия ЕВГРАФОВА
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Вячеслав ФранкВячеслав ФранкФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Вячеслав Франк, которого на прошлой неделе выбрали новым главой краевой столицы, на несколько дней ушел в отпуск. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

Выборы нового мэра Барнаула состоялись 14 февраля. За Вячеслава Франка проголосовали 29 из 38 депутатов. А уже сегодня, 18 февраля, стало известно, что новый глава краевой столицы уходит в кратковременный отпуск (до конца этой недели). О причинах такого решения не сообщается.

До конца текущей недели исполнять обязанностей мэра города будет первый замглавы по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

- Такое решение принято по согласованию с губернатором края Виктором Томенко, – уточнили в пресс-службе администрации Барнаула.

Напомним, Вячеслава Франка избрали градоначальником на ближайшие пять лет. На этом посту он сменил Сергея Дугина, который ушел в отставку еще 15 августа.

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Свершившиеся выборы сложно назвать выборами, потому что результат был очевидным и ожидаемым. Об этом говорят эксперты и именитые политики. Да и вряд ли с этим поспоришь: большинство депутатов Барнаульской годумы – партийцы «Единой России», руководство которой лично «благословило» новоизбранного мэра (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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