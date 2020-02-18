2020-02-18T07:10:17+03:00
Звезды

Певец Алексей Кортнев спутал Алтайский край и Кемеровскую область

По его мнению именно у нас располагается популярный горнолыжный курорт
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Алексей Кортнев (фото: Анатолий ЖДАНОВ)Алексей Кортнев (фото: Анатолий ЖДАНОВ)
Изменить размер текста:

Фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев проявил незнание географии России и «приписал» Алтайскому краю Шерегеш.

- На мой взгляд, самый симпатичный — Шерегеш в Алтайском крае. Там правильное планирование подъемников и трасс, достаточно снега, - приводит слова музыканта РИА Новости.

В интервью артист рассказывал журналистам издания о любимых местах отдыха, о том, что он с детства занимается горнолыжным спортом, а в последствии приучил к нему свою жену и детей.

- Теперь все любим отдыхать в горах. Чаще всего выбираемся в Альпы. Хотя и в России сегодня есть неплохие курорты, - отметил Алексей Кортнев.

А вот в России ему как раз понравился Шерегеш, правда, он немного перепутал регионы, в состав которого он входит. Да это и не мудрено: Кемеровская область и Алтайский край граничат. Тем более, что у нас активно развивается горнолыжный спорт, в частности в Белокурихе-2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На «Мишиной горе» в Белокурихе прошла зимняя спартакиада предпринимателей

Спортивный праздник собрал более 200 участников (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтай-Коксе прошли комплексные учения
Родственники не могут добиться возбуждения дела после гибели парня в ДТП
Умер основатель федерации бодибилдинга Алтайского края
Новоиспеченный мэр Барнаула ушел в отпуск
Певец Алексей Кортнев спутал Алтайский край и Кемеровскую область
В Алтайском техуниверситете выбирают проект памятного знака предприятиям, эвакуированным в годы войны
Сенатор от республики Алтай предложил выпустить памятную монету с изображением Белухи
В Алтайском крае расследуют дело о гибели двух соседок на пожаре
В алтайской туббольнице, у которой нет лицензии, умерли три пациента
Экс-руководителя алтайского приюта «Успех» хотят посадить, несмотря на беременность
Военные перекрывают дороги в Алтайском крае
В Барнауле продают офис в три этажа с итальянской печью и зоной барбекю
К голове приставляют градусники-пистолеты: как девушка из Барнаула живет в китайском карантине
В Барнауле 22 февраля откроется сезон социальных ярмарок
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
В Барнаул на День города прилетят «Стрижи»
Два Алтая вошли в топ-15 самых худших регионов РФ по качеству жизни
В Бийске разыскивают родственников умершего на улице мужчины с одной рукой
Алтайская легкоатлетка выиграла два «золота» на всероссийском соревновании
Алтайский врач скоропостижно умер во Вьетнаме
В Барнауле вырыли котлован под большую поликлинику в новом микрорайоне
В Алтайском крае почти тысяча человек сменили имя ради удачи в жизни
Три тонны некачественного мяса выявили на Алтае
На два месяца в Барнауле перекроют часть улицы
Пожилой паре из Рубцовска снесли уличный туалет и убрали колонку с водой
В Барнауле полицейские поймали двух молодых наркодилерш