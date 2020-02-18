Певец Алексей Кортнев спутал Алтайский край и Кемеровскую область

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:10:17+03:00

По его мнению именно у нас располагается популярный горнолыжный курорт

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Фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев проявил незнание географии России и «приписал» Алтайскому краю Шерегеш.

- На мой взгляд, самый симпатичный — Шерегеш в Алтайском крае. Там правильное планирование подъемников и трасс, достаточно снега, - приводит слова музыканта РИА Новости.

В интервью артист рассказывал журналистам издания о любимых местах отдыха, о том, что он с детства занимается горнолыжным спортом, а в последствии приучил к нему свою жену и детей.

- Теперь все любим отдыхать в горах. Чаще всего выбираемся в Альпы. Хотя и в России сегодня есть неплохие курорты, - отметил Алексей Кортнев.

А вот в России ему как раз понравился Шерегеш, правда, он немного перепутал регионы, в состав которого он входит. Да это и не мудрено: Кемеровская область и Алтайский край граничат. Тем более, что у нас активно развивается горнолыжный спорт, в частности в Белокурихе-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU