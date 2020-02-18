Сенатор от республики Алтай предложил выпустить памятную монету с изображением Белухи

18 Февр. 2020 2020-02-18T05:21:40+03:00

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Сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев обратился к председателю Центрального банка России Эльвире Сахипзадовне Набиуллиной с просьбой. Он попросил выпустить особенную монету.

Полетаев попросил рассмотреть возможность выпуска памятной или инвестиционной монеты, на который была бы изображена гора Белуха или другие памятники природы, находящиеся на территории Республики Алтай.

- У нас очень красивый регион, есть 5 природных памятников ЮНЕСКО. В следующем году будет 265-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав России. Это был бы отличный подарок всем жителям и гостям Горного Алтая, - с улыбкой произнес сенатор от республики Алтай.

На это председатель центробанка России Эльвира Сахипзадовна Набиуллина ответила, что Алтай замечательный край и это предложение будет рассмотрено в соответствии со всеми правилами.

ИСТОЧНИК KP.RU