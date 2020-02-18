В алтайской туббольнице, у которой нет лицензии, умерли три пациента

18 Февр. 2020 2020-02-18T04:40:15+03:00

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Бывший главный врач Егорьевской ЦРБ Сергей Шуленин сообщил, что Лебяженская туберкулезная больница лечит пациентов, не имея на то лицензии. По этой причине некоторые из пациентов погибают, пишет «Политсибру».

По словам Шуленина, в январе умер один пациент, а в феврале двое. Он также отметил, что в прошлом году, как и в предыдущие годы, смертность в туббольнице была и не ограничивалась одним десятком.

Бывший главный врач Егорьевской ЦРБ также отметил, что больницу нужно проверить на признаки преступлений. В том числе по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Незаконное осуществление медицинской деятельности».

- Лебяженская туббольница как работала, так и продолжает работать без лицензии на оказание специализированной стационарной помощи по фтизиатрии. Лицензии не было никогда, – сообщил Шуленин.

Медперсонал может проводить только предрейсовые и послерейсовые осмотры и экспертизу временной нетрудоспособности. Бывший главврач также добавил, что лицензия на медицинскую деятельность в Егорьевской ЦРБ есть только у главврача.

ИСТОЧНИК KP.RU