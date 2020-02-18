В Алтайском крае расследуют дело о гибели двух соседок на пожаре

18 Февр. 2020 2020-02-18T04:47:16+03:00

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Следователи СУ СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело после пожара в Поспелихинском районе, в котором погибли две пенсионерки. В происшествии нашли признаки преступления причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

По данным следствия, днем 4 февраля 2020 года в Поспелихинском районе произошло возгорание одной из квартир в многоквартирном доме. После тушения пожара там обнаружили тела двух 63-летних женщин, которые жили в соседних квартирах.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Пенсионерки умерли от отравления угарным газом.

Следователи провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначили судебно-медицинскую, пожаро-техническую и криминалистическую экспертизы. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU