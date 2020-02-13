2020-02-13T11:05:16+03:00
Спорт

Александр Соболев рассказал о переходе в Английскую премьер-лигу

Им интересовались сразу два клуба
Анна СЕМИНА
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Александр Соболев (фото: пресс-службы ФК "Спартак-Москва")Александр Соболев (фото: пресс-службы ФК "Спартак-Москва")
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Воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев, перешедший этой зимой в московский «Спартак», рассказал о предложении из Английской премьер-лиги.

В январе стало известно, что нападающий не поехал со своей командой «Крылья Советов» (Самара) на сборы. Уже позже стало известно, что он собирается переходить в другой коллектив, правда какой именно – было неизвестно до последнего.

— Если честно говорить о причинах, почему я не полетел с «Крыльями» — ждал до последнего. Был вариант с Англией. Там должно было все решиться, как раз за эти два дня. Ждал новостей, но ничего не решилось. Сразу полетел на сбор с «Крыльями». Про «Динамо» и ЦСКА я тоже слышал от агента, но со мной лично никто не контактировал. Я, конечно, знал из интернета, что кто-то интересуется. Но до конкретики так ничего и не дошло, - рассказал футболист в интервью sport24.ru.

По некоторым данным, Соболевым интересовались сразу две команды, одна из которых «Кристал Пэлас». Международный трансфер не состоялся по причине того, что в послужном списке футболиста не оказалось игр за национальную сборную.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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