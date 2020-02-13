Алтайские строители собрались в депутаты

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:06:26+03:00

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Союз строителей Алтайского края решил отправить на выборы в АКЗС своих представителей. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», депутатами могут стать Юрий Гатилов («Жилищная инициатива»), Андрей Отмашкин («Алтайгражданпроект»), Кирилл Овсянников («ЖБИ Сибири») и Александр Жокин («Селф», главный инженер).

Список претендентов не окончательный. Председатель правления Союза строителей Александр Мишустин призвал всех желающих внести свои фамилии. Министр строительства региона Иван Гилев поддержал кандидатов и саму идею.

«Кто-то наши интересы должен в законодательном собрании озвучивать и отстаивать. Поднимать и решать наболевшие вопросы», — объяснил инициативы Мишустин.

Выборы в АКЗС пройдут в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU