2020-02-13T09:06:26+03:00
Политика

Алтайские строители собрались в депутаты

Список претендентов не окончательный
Анастасия Корягина
Поделиться:
АКЗС.АКЗС.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Союз строителей Алтайского края решил отправить на выборы в АКЗС своих представителей. Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», депутатами могут стать Юрий Гатилов («Жилищная инициатива»), Андрей Отмашкин («Алтайгражданпроект»), Кирилл Овсянников («ЖБИ Сибири») и Александр Жокин («Селф», главный инженер).

Список претендентов не окончательный. Председатель правления Союза строителей Александр Мишустин призвал всех желающих внести свои фамилии. Министр строительства региона Иван Гилев поддержал кандидатов и саму идею.

«Кто-то наши интересы должен в законодательном собрании озвучивать и отстаивать. Поднимать и решать наболевшие вопросы», — объяснил инициативы Мишустин.

Выборы в АКЗС пройдут в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Барнаульские депутаты хотят вернуть прямые выборы мэра города

Законопроект уже обсуждали на одной из сессий АКЗС в прошлом году (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайские строители собрались в депутаты
Гарри Шония и День святого Валентина: что ищут в Яндексе жители Алтайского края
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
Как барнаульцам добиться уборки сосулек и снега с крыш
Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти женщины после неверного диагноза
В районе новостроек в Барнауле построят дорогу
В Барнауле пройдет Чемпионат по зимним трековым гонкам
В Алтайском крае стали меньше болеть ОРВИ
Бодрый Жорка: в зоопарке проснулся гималайский мишка
В барнаульской новостройке из-за порыва трубы кипятком затопило подвал
Молодогвардейцы провели пикет у дома, с которого сошел снег на женщину и ребенка
Умер алтайский промышленник Евгений Ганеман
Два предпринимателя пытались дать взятку сотруднику ФСБ
В аэропорту Барнаула открыли терминал для пассажиров международных рейсов
Дольщики долгостроя на Павловском тракте в феврале получат ключи
ВТБ стал лидером по объемам привлечения в Паевые инвестиционные фонды по итогам января
Гарри Шония приобрел «Модест» в Барнауле