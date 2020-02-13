Гарри Шония и День святого Валентина: что ищут в Яндексе жители Алтайского края

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:07:45+03:00

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Запрос «Гарри Шония» за сутки 12-13 февраля стал самым популярным в Яндексе среди жителей Алтайского края. Это связано с тем, что бизнесмен приобрел молочное предприятие «Модест». Имя и фамилию предпринимателя ввели за сутки 80 раз.

Также накануне 14 февраля пользователи стали активно интересоваться Днем святого Валентина и валентинками (45 и 42 раза соответственно). Кстати, по случаю Дня святого Валентина команда Яндекс для медиа подготовила статистику запросов на романтическую тематику по всей стране. Самым популярным вопросом про любовь в поиске оказался «Что такое любовь?». А среди популярных вопросов про валентинки оказались «Как получить много валентинок?», «Что написать в валентинке»?, «Как реагировать на валентинку?», «Что делать, если тебе не подарили валентинку». Как предполагают специалисты Яндекса, эти вопросы, скорее всего, задавали школьники.

Но вернемся к жителям Алтайского края. За минувшие сутки их интерес вызвала также новость о смерти актера Рафаэля Коулмэна. Запрос делали 58 раз, и он стал вторым по популярности. А вот запросы «спаржа» и «ротация» вообще никак не привязаны к новостным поводам. Чем они так заинтересовали жителей края - не известно.

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Жители Алтайского края активно интересуются составом нового правительства

Состав нового правительства – один из самых популярных запросов в Яндексе среди жителей Алтайского края. Так, за сутки (22-23 января) этой темой интересовались 68 человек, о чем свидетельствуют данные службы статистики запросов Яндекса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU