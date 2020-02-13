2020-02-13T07:37:14+03:00
Общество

Как барнаульцам добиться уборки сосулек и снега с крыш

Жилнадзор Госинспекции края контролирует работу в любых домах
САПОЖКОВА Александра
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Очистка крыш в БарнаулеОчистка крыш в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Зачастую жители Барнаула, увидев опасность на своих крышах - сосульки или снег, начинают обзванивать все возможные организации - УК, диспетчерскую, городской комитет ЖКХ. Но это редко помогает. И причина тому — отсутствие письменного обращения.

Как сообщает АиФ-Алтай, органы госвласти после телефонного звонка не могут проводить проверки и наказывать УК.

- Они могут лишь указать на необходимость работы в нужном направлении. Помимо этого, городские службы могут вмешиваться в работу УК только в тех домах, где есть муниципальное жилье, - пояснила руководитель комитета по информационной политике администрации Барнаула Екатерина Андреева.

А вот жилнадзор Госинспекции края уполномочен контролировать работу во всех домах. Но только при наличии письменного обращения или электронного в системе ГИС ЖКХ. Через ГИС ЖКХ можно направить жалобу как в жилнадзор, так и в управляющую компанию. Но чтобы зарегистрироваться в этой системе, нужно иметь аккаунт на Госуслугах.

Получив жалобу от жильцов, специалисты могут проверить работу УК и выписать штраф. При этом штрафы в десятки раз больше, чем от властей города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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