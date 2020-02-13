В районе новостроек в Барнауле построят дорогу

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:05:28+03:00

Она будет идти к будущему ФОКу

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В Барнауле построят новую дорогу по улице Сиреневой (от Взлетной до Балтийской). Общая ее протяженность составит порядка 365 метров, стоимость работ – 33 млн рублей. Дорогу сделают в рамках проекта «БКАД». Этот участок дороги будет проложен к будущему спортивному комплексу. Его возведут на федеральные деньги к следующему году.

- Строительство улицы Сиреневой в границах Взлетной и Балтийской способно не только в целом расширить транспортную доступность микрорайона, но и обеспечить возможность комфортных подъездов к будущим социально значимым объектам, расположенным на его территории, – добавили в пресс-службе администрации Барнаула.

Так ширина дороги составит 10,5 метра, а тротуара 3 метра. Строительством дороги займется компания «Алтайдорстрой». Помимо этого, также благоустроят парковки, установят ливневую канализацию и уличное освещение, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Также вдоль улицы высадят кустарники и деревья, установят малые архитектурные формы. Все работы начнут весной после того, как растает снег. А уже к концу 2020 года эту дорогу должны открыть для движения.

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Весь сыр-бор начался еще в конце прошлого года, когда министерство спорта Алтайского края объявило, что получает деньги из федеральной казны и на них срочно надо построить в Барнауле два ФОКа (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU