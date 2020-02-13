В районе новостроек в Барнауле построят дорогу
В Барнауле построят новую дорогу по улице Сиреневой (от Взлетной до Балтийской). Общая ее протяженность составит порядка 365 метров, стоимость работ – 33 млн рублей. Дорогу сделают в рамках проекта «БКАД». Этот участок дороги будет проложен к будущему спортивному комплексу. Его возведут на федеральные деньги к следующему году.
- Строительство улицы Сиреневой в границах Взлетной и Балтийской способно не только в целом расширить транспортную доступность микрорайона, но и обеспечить возможность комфортных подъездов к будущим социально значимым объектам, расположенным на его территории, – добавили в пресс-службе администрации Барнаула.
Так ширина дороги составит 10,5 метра, а тротуара 3 метра. Строительством дороги займется компания «Алтайдорстрой». Помимо этого, также благоустроят парковки, установят ливневую канализацию и уличное освещение, нанесут разметку и установят дорожные знаки.
Также вдоль улицы высадят кустарники и деревья, установят малые архитектурные формы. Все работы начнут весной после того, как растает снег. А уже к концу 2020 года эту дорогу должны открыть для движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU