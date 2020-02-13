2020-02-13T04:24:17+03:00
Общество

В Барнауле пройдет Чемпионат по зимним трековым гонкам

Даты проведения – 22 и 23 февраля
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: АФАСФото: АФАС
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На барнаульском ипподроме пройдет Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам. Он состоится 22 и 23 февраля. Эти соревнования организует Алтайская Федерация автомобильного спорта (АФАС) при поддержке министерства спорта региона.

В зрелищных гонках в этом году примут участие почти 40 пилотов из Алтайского края и других регионов Сибири. Соревнования буду поделены на два класса: Д2-Классика (отечественные авто с приводом на заднюю ось и двигателем объемом до 1600 см3) и А-1600 (легковые автомобили с приводом на переднюю ось и двигателем объемом до 1600 см3).

Тренировочные и хронометрируемые заезды пройдут 22 февраля, а на праздник, 23 февраля, состоится официальное открытие, в котором всех зрителей и ожидают финальные заезды.

Посмотреть на зимние трековые гонки можно будет в 11 часов по адресу: проспект Космонавтов, 61. Дети до 7 лет смогут посмотреть на зрелищное представление бесплатно, тем кому от 7 до 12 лет – вход 50 рублей. Стоимость взрослого -150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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