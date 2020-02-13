В Алтайском крае стали меньше болеть ОРВИ

13 Февр. 2020 2020-02-13T04:01:35+03:00

Изменить размер текста: A A

По оценкам специалистов, с 3 по 9 февраля в регионе зафиксировали 25,7 тысяч заболевших. Это число чуть больше, чем на 50% превышает эпидемический порог. Но в сравнении с предыдущими цифрами этот показатель снизился почти на 5%.

Так большинство заболевших, как обычно, это дети до 14 лет. Помимо ОРВИ жители Алтайского края также болеют гриппом. Хоть число заболевших в регионе понемногу сокращается, карантин еще не снят.

-В крае обеспечена готовность медицинских организаций и лабораторной базы к подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом. Обеспечен запас лекарственных препаратов в медицинских организациях, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, - сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Из-за эпидемии ОРВИ в Алтайском крае до сих пор полностью закрыты на карантин 32 детских сада и 39 школ. Частично учебный процесс приостановлен в 257 классах 92 школ и в 31 группе 17 дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU