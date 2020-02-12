2020-02-12T16:22:32+03:00
Дом. Семья

Бодрый Жорка: в зоопарке проснулся гималайский мишка

Он периодически встает, чтобы покушать, а вот его подруга Даша спит до самой весны
САПОЖКОВА Александра
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Медведь Жора в барнаульском зоопарке вышел из спячкиМедведь Жора в барнаульском зоопарке вышел из спячкиФото: Олег УКЛАДОВ
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Гималайский медведь Жора из барнаульского зоопарка, несмотря на зиму, бодрствует и веселится. И еще с удовольствием поедает обеды.

Медведь Жора вышел из спячки.Видео Олега Укладова

Мишка проснулся несколько дней назад. И в этом нет ничего нет странного - зимой косолапые иногда на короткое время выходят из спячки.

- Зимой Жора периодически просыпается, чтобы поесть. А потом уходит обратно спать. А вот его подруга Даша спит беспробудно до самой весны, - говорят в зоопарке.

Кстати, Жора и Даша - родители. В прошлом году у них родились два очаровательных медвежонка. Правда, когда малыши подросли, их увезли в другие зоопарки.

- Жора очень любит людей, скучает по ним, ест из рук и просто обожает мороженое! - рассказывают в зоопарке. - А наша Даша целуется, тоже ест из рук и позволяет себя гладить, но только тем, кто ухаживает за медведями, потому что посторонним приближаться к хищнику опасно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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