Бодрый Жорка: в зоопарке проснулся гималайский мишка
Гималайский медведь Жора из барнаульского зоопарка, несмотря на зиму, бодрствует и веселится. И еще с удовольствием поедает обеды.
Медведь Жора вышел из спячки.Видео Олега Укладова
Мишка проснулся несколько дней назад. И в этом нет ничего нет странного - зимой косолапые иногда на короткое время выходят из спячки.
- Зимой Жора периодически просыпается, чтобы поесть. А потом уходит обратно спать. А вот его подруга Даша спит беспробудно до самой весны, - говорят в зоопарке.
Кстати, Жора и Даша - родители. В прошлом году у них родились два очаровательных медвежонка. Правда, когда малыши подросли, их увезли в другие зоопарки.
- Жора очень любит людей, скучает по ним, ест из рук и просто обожает мороженое! - рассказывают в зоопарке. - А наша Даша целуется, тоже ест из рук и позволяет себя гладить, но только тем, кто ухаживает за медведями, потому что посторонним приближаться к хищнику опасно.
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ИСТОЧНИК KP.RU