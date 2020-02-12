2020-02-12T16:25:01+03:00
Происшествия

В барнаульской новостройке из-за порыва трубы кипятком затопило подвал

Коммунальную аварию ликвидировали быстро
САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с видео в паблике "Барнаул 22"Скриншот с видео в паблике "Барнаул 22"
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В новостройке на улице Сергея Семенова, 6, днем 12 февраля произошла коммунальная авария. Горожане в соцсетях сообщили, что из-за порыва трубы подвал затопило кипятком, дом обесточили, и якобы при этом пострадал человек.

Между тем, представитель застройщика сообщил, что на самом деле ничего страшного в доме не произошло и никто не пострадал, пишет amic.ru. Коммунальную аварию ликвидировали быстро, тепло- и энергоснабжение в доме восстановили. Причины порыва трубы застройщик не назвал.

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Утро в домах началось с того, что за окном мороз, а в доме нет ни отопления, ни горячей воды. "Делали, называется, ремонт летом... Вы заметили такое совпадение - где был ремонт, там прорывает", - пишет Юлия Гладких (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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