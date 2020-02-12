2020-02-12T14:53:02+03:00
Общество

Умер алтайский промышленник Евгений Ганеман

Он скончался 12 февраля на 79-м году жизни
САПОЖКОВА Александра
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Умер Евгений Ганеман. Фото с сайта Союза промышленников Алтайского края.Умер Евгений Ганеман. Фото с сайта Союза промышленников Алтайского края.
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Председатель совета ветеранов Союза промышленников Алтайского края Евгений Ганеман скончался 12 февраля на 79-м году жизни.

Печальную новость сообщили его коллеги и друзья из Союза промышленников.

- Выражаем глубокое соболезнование и искреннее сочувствие в связи с уходом Евгения Карловича. Его активность, жизнерадостность и целеустремлённость были для нас примером для подражания, - написали они.

С 1999-го по 2001 год Евгений Ганеман работал заместителем исполнительного директора Союза промышленников Алтая. Затем его избрали исполнительным директором. Этот пост он занимал 16 лет.

Коллеги считают заслугой Евгения Карловича то, что ему удалось наладить между союзом и краевой властью контакт и конструктивный диалог. Это помогало при решении сложных проблем на промышленных предприятиях края.

Евгений Карлович является автором 50 печатных трудов. Его труд многократно отмечали поощрениями — благодарностями, премиями, почетными грамотами и госнаградами. Он имеет медали «За доблестный труд» и «За заслуги во имя созидания», ордена «Знак Почета» и «За заслуги перед Алтайским краем» 11 степени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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