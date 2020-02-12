Два предпринимателя пытались дать взятку сотруднику ФСБ

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:11:19+03:00

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Двух предпринимателей из Заринска обвинили по статье "Дача взятки группой лиц в крупном размере". По данным следствия, они предлагали 300 тыс. рублей сотруднику краевого управления ФСБ.

Как сообщили в Следственном управлении СК по региону, обвиняемые - руководители одного из предприятий. Деньги предлагали в конце января 2020 года за то, чтобы эфэсбэшник прекратил в отношении них "оперативно-розыскную деятельность". Что конкретно натворили бизнесмены - следствие умалчивает. В итоге оперативный сотрудник от денег отказался, а предпринимателей после этого задержали.

- Сейчас проводятся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - отметили в пресс-службе алтайского следкома.

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ИСТОЧНИК KP.RU