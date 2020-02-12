2020-02-12T14:11:19+03:00
Происшествия

Два предпринимателя пытались дать взятку сотруднику ФСБ

Они предлагали 300 тысяч рублей
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
По данным следствия, предприниматели предлагали 300 тыс. рублей сотруднику краевого управления ФСБПо данным следствия, предприниматели предлагали 300 тыс. рублей сотруднику краевого управления ФСБФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Двух предпринимателей из Заринска обвинили по статье "Дача взятки группой лиц в крупном размере". По данным следствия, они предлагали 300 тыс. рублей сотруднику краевого управления ФСБ.

Как сообщили в Следственном управлении СК по региону, обвиняемые - руководители одного из предприятий. Деньги предлагали в конце января 2020 года за то, чтобы эфэсбэшник прекратил в отношении них "оперативно-розыскную деятельность". Что конкретно натворили бизнесмены - следствие умалчивает. В итоге оперативный сотрудник от денег отказался, а предпринимателей после этого задержали.

- Сейчас проводятся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - отметили в пресс-службе алтайского следкома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский предприниматель рассказал, как три года носил взятки начальнику полиции

Полицейские проверяют причастность руководителя отдела МВД «Петропавловский» Андрея Студинского к коррупционным преступлениям. Предприниматель из Солонешного Иван Юрьев. рассказал, что сбился со счету от количества взяток, которые он носил полицейскому (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодогвардейцы провели пикет у дома, с которого сошел снег на женщину и ребенка
Умер алтайский промышленник Евгений Ганеман
Два предпринимателя пытались дать взятку сотруднику ФСБ
В аэропорту Барнаула открыли терминал для пассажиров международных рейсов
Дольщики долгостроя на Павловском тракте в феврале получат ключи
ВТБ стал лидером по объемам привлечения в Паевые инвестиционные фонды по итогам января
Гарри Шония приобрел «Модест» в Барнауле
Жители барнаульского посёлка Южный пожаловались на опасные сугробы
В Барнауле пройдет межвузовское оборонно-спортивное первенство
Алтайские школы получили новые автобусы
Больше 8 тысяч алтайских семей начали получать выплаты за рождение первого ребенка
Барнаульцам в гололед предлагают поехать на работу на велосипеде
ГИБДД проверит, как барнаульские автомобилисты перевозят детей
Общественники Барнаула проведут пикет в защиту парка Ленина
Следователи проводят проверку по факту схода снега с крыши на людей
Полицейские задержали мужчину, который показывал детям свое достоинство
Барнаул готовится к паводку
Виктор Томенко обсудил судьбу «Холидея»
Трехлетняя жительница Барнаула показала Максиму Галкину свои таланты
Алтайские зенитчики отработали уничтожение вражеской авиации
Торговец нелегальными сигаретами получил три года лишения свободы
Напитки, которые разработали ученые Алтайского техуниверситета, экспортируют в страны Азии
Алтайские школьники спасают косуль
В Барнауле 12 февраля обсудят проблемы экологии
Заезды русских троек пройдут на «Сибирской Масленице»
Перевозчики Рубцовска наживались на льготниках
Алтайской пенсионерке подарили смартфон за победу в конкурсе «Спасибо интернету»