Гарри Шония приобрел «Модест» в Барнауле

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:39:34+03:00

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Подведены итоги торгов по известному алтайскому молочному предприятию.

Барнаульский бизнесмен Гарри Шония выкупил популярную компанию "Модест". Об этом сообщили "ТОЛКу" в управлении имущественных отношений Алтайского края. Ведомство подвело итоги торгов по предприятию.

Старт аукциона начинался с цены 63, 7 миллиона рублей. Собственник Барнаульского молочного комбината поднял эту сумму на 300 тысяч рублей и тут же стал победителем.

Второго участника, московского предпринимателя, управление не называет .

По информации "ТОЛКа", бизнесмен Гарри Шония до этого обещал восстановить "Модест", сохранив профиль предприятия – производство молочного детского питания. Предположительно предприниматель называл и объем инвестиций – до 200 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU