2020-02-12T09:15:55+03:00
Общество

Жители посёлка Южный пожаловались депутату на опасные сугробы

Они хотят, чтобы снег оперативно расчистили
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото снега из архиваФото снега из архиваФото: Анастасия Корягина
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С просьбой о помощи к депутату Барнаульской гордумы от «Справедливой России» Алексею Якунину обратились жители барнаульского поселка Южный. Они хотят, чтобы на проблемных участках расчистили снег. По мнению местных жителей, сложившаяся ситуация ставит под угрозу безопасность людей.

- Просим оказать содействие в ликвидации снежных заносов, своевременной и постоянной расчистке снежных масс в течение зимнего периода на участке дорожного полотна, расположенного в поселке Южном между гаражным кооперативом «Заря» (ул. Мусоргского, 15б), ГСК №25а, ПК ГСК «Верхнепономарёвский» (ул. Мусоргского, 15г, от дома № 4 до № 13 по ул. Мусоргского). Данный участок выходит на единственный и ближайший пешеходный переход через оживленную проезжую часть, - сообщили в пресс-службе партии.

Также жители добавили, что до пешеходного перехода добираться приходится с риском для жизни. Эта часть дороги очень оживленная, а переходить по ней приходится, в том числе детям и старикам.

На просьбу барнаульцев депутат Алексей Якунин отреагировал достаточно оперативно. Он отправил запросы начальнику Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владиславу Перцеву, главе администрации Центрального района Максиму Сабыне и председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антону Шеломенцеву. А также прокурору города Владимиру Елизарову и первому заместителю администрации Барнаула Вячеславу Франку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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