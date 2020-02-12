2020-02-12T07:41:07+03:00
Общество

Алтайские школы получили новые автобусы

Это обошлось в 99 млн рублей
Юлия ЕВГРАФОВА
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ШколаШколаФото: Олег УКЛАДОВ
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Новые автобусы получили школы 13 районов Алтайского края. Они специально оборудованы для перевозки детей в селах. На эту покупку из краевого бюджета выделил 99 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования и науки.

В общей сложности на эти деньги купили один автобус ГАЗ и 49 автобусов ПАЗ. Новый школьный транспорт закупили на смену старому с истекшим сроком эксплуатации. Все приобретённые автобусы оборудованы ремнями безопасности, они более безопасные и комфортные, чем предыдущие.

Обновлять парк школьных автобусов начали еще в 2011 году в рамках программы «Развитие образования в Алтайском крае». За эти годы заменили 251 школьный автобус 2003-2007 годов выпуска. Только за 2019 год сельские школы получили 50 автобусов, а еще 22 достались образовательным учреждениям региона на средства из резервного фонда правительства России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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