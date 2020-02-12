Больше 8 тысяч алтайских семей начали получать выплаты за рождение первого ребенка

12 Февр. 2020 2020-02-12T06:18:02+03:00

Всего в 2020 году на ежемесячные выплаты выделят больше 2,3 млрд рублей

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В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по нацпроекту «Демография» алтайские семьи уже начали получать ежемесячные выплаты. Они предусмотрены за рождение (усыновление) первого ребенка.

Так за январь этого года выплату уже получили 8176 семей. Причем из них почти 4 тысячи семей это те, в которых первенцы родились в 2018 году, чуть больше 4100 семей - в 2019 году и четыре, у которых дети были рождены уже в 2020 году.

- На выплаты направили 80,5 миллиона рублей. Всего на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 2020 год запланировано более 2,3 миллиарда рублей, - сообщили в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

Отмечается, что размер выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка – 10 203 рубля. А вот право на эту выплату предоставляется тем семьям, где размер дохода семья на одного человека не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения – это 21 674 рубля на каждого (показатели на 2020 год).

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В следующем году размер ежемесячной выплаты за рождение третьего и последующих детей превысит 10 тысяч рублей, и почти достигнет уровня МРОТа (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU