2020-02-12T04:17:43+03:00
Авто

ГИБДД проверит, как барнаульские автомобилисты перевозят детей

12 февраля пройдет рейд «Детское кресло!»
САПОЖКОВА Александра
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12 февраля в Барнауле пройдет рейд «Детское кресло!»12 февраля в Барнауле пройдет рейд «Детское кресло!»Фото: Виктория РЫЖКОВА
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Профилактический рейд «Детское кресло!» проведут сотрудники ГИБДД в Барнауле 12 февраля. По традиции, во время рейда экипажи будут дежурить вблизи детских садов и школ.

Полицейские проверят, правильно ли автомобилисты перевозят детей, а с нарушителями проведут беседу. В Госавтоинспекции напоминают, что для перевозки детей в автомобиле следует использовать автокресло либо автолюльку.

В январе 2020 года в краевом центр сотрудники ДПС выявили 144 нарушения правил перевозки детей и 486 нарушений правил пользования ремнем безопасностие. В целом за месяц было зарегистрировано 77 ДТП. Травмы разной степени тяжести в них получили 100 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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