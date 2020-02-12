ГИБДД проверит, как барнаульские автомобилисты перевозят детей

12 Февр. 2020 2020-02-12T04:17:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Профилактический рейд «Детское кресло!» проведут сотрудники ГИБДД в Барнауле 12 февраля. По традиции, во время рейда экипажи будут дежурить вблизи детских садов и школ.

Полицейские проверят, правильно ли автомобилисты перевозят детей, а с нарушителями проведут беседу. В Госавтоинспекции напоминают, что для перевозки детей в автомобиле следует использовать автокресло либо автолюльку.

В январе 2020 года в краевом центр сотрудники ДПС выявили 144 нарушения правил перевозки детей и 486 нарушений правил пользования ремнем безопасностие. В целом за месяц было зарегистрировано 77 ДТП. Травмы разной степени тяжести в них получили 100 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На алтайской трассе лесовоз слетел в кювет

Грузовик с прицепом съехал с трассы и плотно увяз в снежном плену. На трассе образовалась пробка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU