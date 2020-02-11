Барнаул готовится к паводку

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:14:46+03:00

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В администрации Барнаула состоялось плановое заседание горкомиссии, на котором обсудили предстоящий паводок.

Участники обсудили возможные сценарии развития ситуации, а также мероприятия, которые помогут защитить население от стихии. Так, по словам начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, не исключено, что может повториться ситуация 2017 года. Об этом говорит количество выпавшего снега, неглубокое промерзание почвы и малое содержание влаги в верхнем слое земли.

- Климат постоянно изменяется, поэтому на сегодняшний день мы можем только оценить предпосылки, вести постоянный мониторинг ситуации. Нужно быть готовыми к любому погодному сценарию. Какие-либо точные прогнозы сможем увидеть ближе ко второй декаде марта, - говорит синоптик.

В худшем случае Барнаул ожидает подтопление низменных участков и придомовых территорий. Но опять же все будет зависеть от конкретных прогнозов.

Это значит, что ответственным структурам надо обратить внимание на контроль за ливневками, гидротехническими сооружениями, мостами, путепроводами и ворошением снега. По возможности, конечно, следовало бы максимально вывезти его за пределы населенного пункта.

Помимо этого традиционно будут сформированы пункты временного размещения граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU