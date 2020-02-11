Трехлетняя жительница Барнаула показала Максиму Галкину свои таланты

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:03:12+03:00

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Юная жительница Барнаула Маргарита Кожемякина стала гостьей на передаче Максима Галкина «Лучше всех».

В свои три года девочка уже умеет шить и вязать. Вот и на съемки она приехала не с пустыми руками: она привезла ведущему шарф, собственного производства.

Крошечная рукодельница Маргарита Кожемякина. Лучше всех! Фрагмент выпуска от 09.02.2020.Маргарита Кожемякина, 3 года, Барнаул.

- Шарфик она вязала один день. Недавно для сестренки в первый раз захотела пледик связать, у нее где-то неделя ушла, - рассказывает мама девочки Татьяна. – Она вообще мечтает вязать их и продавать, чтобы у нее были свои денежки.

Когда Максим Галкин поинтересовался у начинающей предпринимательницы, за сколько бы она хотела продавать свои шарфики, то она назвала ему совсем недетскую сумму – десять долларов. Да, не рублей, а именно долларов!

Рита подарила ведущему шарф

Однако как выяснилось, трехлетняя Маргарита не только вяжет, но и шьет: платья и одеяла. Чтобы проверить навыки малышки ведущий усадил ее за стол портнихи, и она тут же взялась за привычное дело – начала вязать шарф. А потом она пересела за швейную машину. Галкин остался в восторге!

- Маргарита, это потрясающе! Посмотри, в каком зрители восторге! – говорит Галкин.

На память об участии в программе ведущий вручил Маргарите медаль, букет цветов, рюкзачок со сладостями и термос.

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ИСТОЧНИК KP.RU