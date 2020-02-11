Алтайские зенитчики отработали уничтожение вражеской авиации

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:34:22+03:00

Они запустили в небо условные ракеты

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Военнослужащие на бийском полигоне отработали более десяти задач по отражению вражеских авиационных налетов.

В учениях расчетов зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» 41 общевойсковой армии Центрального военного округа приняли участие около 500 военнослужащих. В общей сложности они задействовали более 30 единиц военной и специальной техники.

Как сообщает телеканал «Звезда», согласно легенде учений, противник планировал нанести ракетно- и авиационный удар в место, где находились военные. Он совершили марш-бросок в условленный район, развернули зенитно-ракетный комплекс, замаскировали позиции.

- Им предстояло отразить групповой авиационный удар «противника». Операторы комплексов, сканируя пространство, обнаружили и захватили цели, - сообщает источник.

После этого были совершены условные пуски, которыми уничтожили вражескую сторону. Отработка проходила в условиях интенсивного воздействия средств РЭБ противника.

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ИСТОЧНИК KP.RU