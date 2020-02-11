2020-02-11T11:20:48+03:00
Происшествия

Торговец нелегальными сигаретами получил три года лишения свободы

Также ему придется выплатить 300 тыс. рублей штрафа
Анастасия Корягина
Поделиться:
Пепел сигареты.Пепел сигареты.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Житель Барнаула получил условный срок за продажу нелегальных сигарет. Мужчина реализовывал немаркированные табачные изделия в 2017-2018 годах.

— Не являясь индивидуальным предпринимателем, барнаулец приобретал сигареты и хранил в гаражном боксе. Он возил их на своем автомобиле и сбывал гражданам, — рассказала заместитель прокурора Железнодорожного района Барнаула Светлана Гарбузова.

У мужчины изъяли продукцию на общую сумму более двух миллионов рублей. Из-за низкой стоимости его товар пользовался большим спросом. При этом мужчина прекрасно понимал, что поступает незаконно.

Суд признал барнаульца виновным в сбыте немаркированной продукции в особо крупном размере. Помимо трех лет лишения свободы условно ему назначили штраф в размере 300 тыс. рублей и трехлетний испытательный срок. Приговор пока не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У барнаульца нашли нелегальную табачную продукцию почти на 2 млн рублей

Мужчина покупал сигареты в интернете и продавал на территории региона (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24