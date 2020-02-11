Торговец нелегальными сигаретами получил три года лишения свободы

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:20:48+03:00

Также ему придется выплатить 300 тыс. рублей штрафа

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Житель Барнаула получил условный срок за продажу нелегальных сигарет. Мужчина реализовывал немаркированные табачные изделия в 2017-2018 годах.

— Не являясь индивидуальным предпринимателем, барнаулец приобретал сигареты и хранил в гаражном боксе. Он возил их на своем автомобиле и сбывал гражданам, — рассказала заместитель прокурора Железнодорожного района Барнаула Светлана Гарбузова.

У мужчины изъяли продукцию на общую сумму более двух миллионов рублей. Из-за низкой стоимости его товар пользовался большим спросом. При этом мужчина прекрасно понимал, что поступает незаконно.

Суд признал барнаульца виновным в сбыте немаркированной продукции в особо крупном размере. Помимо трех лет лишения свободы условно ему назначили штраф в размере 300 тыс. рублей и трехлетний испытательный срок. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Мужчина покупал сигареты в интернете и продавал на территории региона (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU