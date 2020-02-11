Алтайские школьники спасают косуль
В минувшее воскресенье, 9 февраля, активисты краевой программы «Усынови заказник», ученики МОУ «Титовская ООШ» Егорьевского района приняли участие в акции «Спасем косулю».
Из-за снежной зимы в этом году косулям приходится очень тяжело. Они буквально борются за выживание. Чтобы хоть как облегчить им существование, ребята вместе с егерем заказника «Егорьевский» Александром Туевым насыпали зерно, развешали веники и разложили солому по периметру лёжек косуль.
Пока ребята готовили место под кормежку, они заметили много следов тех самых косуль. Помимо этого можно было рассмотреть припорошенные снегом следы лисицы обыкновенной, зайца-беляка и лося.
- Наш поход закончился удивительным катанием на снегоходе. Всем ребятам очень понравилась эта замечательная прогулка и участие в акции, - поделилась впечатлениями участница акции Валерия Жилина.
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ИСТОЧНИК KP.RU