Перевозчики Рубцовска наживались на льготниках

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:53:40+03:00

Мошенники за свои деньги покупали проездные, а потом подавали поддельные документы на компенсацию Фото: Анна СЕМИНА

Они забрали из бюджета более четырех миллионов рублей

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Рубцовские перевозчики незаконным путем получали выручку со льготной категории пассажиров, которые на самом деле не пользовались их услугами.

Как пишет «Местное время» со ссылкой на заместителя прокурора города Яну Милькевич, они знали, что единый проездной билет по льготной цене могут приобрести только лица, имеющие на это право. Обвиняемые решили воспользоваться доверием сотрудников почты и органов соцзащиты и предложили им свою помощь. Они вносили свои деньги в кассу и таким образом увеличивали число проданных в Рубцовском районе проездных. Далее они предоставляли в Управление соцзащиты документы на возмещение расходов с ложными сведениями о приобретении льготниками этих проездных.

Таким образом мошенники смогли заполучить более четырех миллионов рублей.

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, – сообщила зампрокурора.

Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU