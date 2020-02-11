Сильный пожар произошел в барнаульской многоэтажке

11 Февр. 2020 2020-02-11T05:28:39+03:00

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Вечером 10 февраля в барнаульской многоэтажке на улице Гущина произошел сильный пожар.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, загорелась квартира на восьмом этаже. Пятнадцать человек самостоятельно покинули свое жилье. Для тушения пожарным пришлось использовать специальную технику, с помощью которой можно работать на большой высоте.

- Весь процесс занял около 40 минут. В 20:50 пожар был полностью ликвидирован, пострадавших на месте происшествия нет. От огня пострадали четыре балкона, общей площадью 20 квадратных метров, - поясняют в ведомстве.

На данный момент причины возгорания уточняются. На ликвидации были задействованы семь единиц техники и 22 человека личного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU