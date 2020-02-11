Антитеррористические учения пройдут в Барнауле

11 Февр. 2020 2020-02-11T04:40:50+03:00

Жителей просят не паниковать и не распространять ложную информацию

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 11 февраля, в Барнауле силовики проведут антитеррористические плановые учения.

Во время мероприятия будет отрабатываться схема развертывания пункта временного размещения граждан в школе №48 на улице Фомина, 130. Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, учения начнутся в 9 утра и продлятся до 17 часов.

- В учении примут участие региональные подразделения УФСБ России, ПУ ФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, СУ СК России, УФНС ВНГ России, УФСИН России, ЛУ МВД России, Минобороны РФ, органы местного самоуправления, - добавляет источник информации.

Жителей Барнауле просят с пониманием отнестись к мероприятию и во возможности не создавать помех действиям правоохранительных органов, а также в случае необходимости оказывать содействие, постараться сохранять спокойствие и не паниковать, а также не распространять ложную информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле почтят память воинов, исполнявших служебный долг за пределами России

15 февраля, в Барнауле пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, которые исполняли служебный долг за пределами России (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU