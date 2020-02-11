2020-02-11T04:40:50+03:00
Общество

Антитеррористические учения пройдут в Барнауле

Жителей просят не паниковать и не распространять ложную информацию
Анна СЕМИНА
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В учениях примут участие все силовики Алтайского краяВ учениях примут участие все силовики Алтайского краяФото: Анна СЕМИНА
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Во вторник, 11 февраля, в Барнауле силовики проведут антитеррористические плановые учения.

Во время мероприятия будет отрабатываться схема развертывания пункта временного размещения граждан в школе №48 на улице Фомина, 130. Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, учения начнутся в 9 утра и продлятся до 17 часов.

- В учении примут участие региональные подразделения УФСБ России, ПУ ФСБ России, ГУ МВД России, ГУ МЧС России, СУ СК России, УФНС ВНГ России, УФСИН России, ЛУ МВД России, Минобороны РФ, органы местного самоуправления, - добавляет источник информации.

Жителей Барнауле просят с пониманием отнестись к мероприятию и во возможности не создавать помех действиям правоохранительных органов, а также в случае необходимости оказывать содействие, постараться сохранять спокойствие и не паниковать, а также не распространять ложную информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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