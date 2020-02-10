2020-02-10T14:23:58+03:00
Общество

Алтайская компания «Мария-Ра» проходит реорганизацию, регистрируя «Поворот»

По словам представителей компании, новая организация никак не повлияет на работу сети
БОРЗОВ Денис
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Группа компаний алтайского бизнесмена Александра Ракшина высказалась касательно сообщений о создании новой компании «Поворот» – дочерней организации «Марии-Ра». По словам представителей Рашкина, организация не повлияет на управление торговой сетью.

«Группа компаний «Мария-Ра» – это несколько юридических лиц, занимающихся разными видами деятельности. Упомянутое ООО «Мария-Ра» – это одно из них. Проведенная стандартная процедура реорганизации данного ООО не повлияла ни на профиль деятельности, ни на список его учредителей", – сообщили в пресс-службе группы компаний.

Как сообщает "Толк", при этом отмечается, что розничной деятельностью супермаркетов «Мария-Ра» занимается другое юрлицо – компания «Розница К1».

«Мария Ра» входит в число крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. По данным прошлого года сразу два юрлица входят в топ-10 – «Розница К1» занимает первую строчку, а ООО «Мария-Ра» – третью.

По итогам 2019 года оборот всей организации «Мария-Ра» составит около 97 млрд рублей, на 10 млрд больше, чем за год до этого. Об этом говорил сам собственник - Александр Ракшин в начале декабря на форуме «Мой бизнес».

ИСТОЧНИК KP.RU

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