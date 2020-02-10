Жители Змеиногорска устали жаловаться на заваленные снегом улицы

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:31:01+03:00

Больше всего осадков за зимний сезон 2019-2020 выпало именно в этом районе

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В Алтайском крае дорожники снова испытывают проблемы при очистке городов. В этот раз корреспонденты газеты «Змеиногорский вестник» выехали на рейд по улицам. Результаты не вдохновили никого.

Мэр Змеиногорска Эдуард Савинов заявил, что на улицах города работают пять единиц снегоуборочной техники. При этом состояние дорог, тротуаров крайне далеко от совершенства. Даже там, где они были расчищены, из-за оттепели появились провалы. Горожан возмущает, что все работы ведутся днем, когда по улицам ездит общественный транспорт.

«Но… такие работы следует вести не днем, тем более в обед, когда транспорт движется потоком, а вечером, рано утром или ночью. По крайней мере, так обычно работают компании по расчистки дорог. Поэтому трактор примерно в 11.45 тихо встал в сторонку. Ему места на улице Ленина в это время не было!», – сообщает «Змеиногорский вестник».

Из-за огромного количества снега сложилась катастрофическая ситуация не только в городах, но и многих селах. Также за зимний сезон неоднократно были перекрыты как региональные, так и федеральные трассы. Но известно, что больше всего снега выпало именно в Змеиногорском и Третьяковском районах, в которых даже был введен режим чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU