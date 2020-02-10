2020-02-10T13:20:06+03:00
Общество

В Барнауле за считанные дни закончились места в нескольких школах

Прием заявлений продлится до конца июня
БОРЗОВ Денис
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Школьники в БарнаулеШкольники в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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С 1 февраля в Алтайском крае начали принимать заявления на зачисление в школу. В краевой столице в этом году впервые сядут за парты более 8,5 тысяч учеников. В первый же день приёма от родителей поступила уйма заявлений. В некоторые учебные заведения попасть смогли не все желающие. Первые классы там были сформированы практически сразу.

- Закрыт приём в школу № 135, там интенсивное строительство жилых домов, и 170 человек у них зачислено. Завершается зачисление и нет мест в гимназиях № 22, 40 и 42, школе № 98 и Барнаульском кадетском корпусе. Места в ближайших школах есть, поэтому ребятишек будем рекомендовать в эти школы. В любом случае без мест они не останутся, - рассказала в беседе с «Вести Алтай» начальник отдела общего образования комитета по образованию администрации Барнаула Людмила Бологова.

В целом в барнаульские школы уже принято более 5,4 тысяч заявлений, в учебные заведения зачислено 2100 учеников – их родители уже принесли документы. Приём заявлений на зачисление детей в школы по прописке продлится до конца июня. Вероятно, в какие-то учебные заведения примут больше учащихся, чем планировалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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