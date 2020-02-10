Барнаулец пытался отнять у студента пиво, деньги и мобильник

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:07:17+03:00

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Барнаульца будут судить за попытку ограбления студента. Мужчина требовал у молодого человека пиво, деньги и мобильный телефон, угрожая наличием мнимого пистолета и желанием «порезать».

Как рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анна Щиренко, в октябре 2019 года ранее судимый барнаулец встретил своего товарища, с которым когда-то сидел, и отправился с ним за пивом в бар «Заправка». Там они встретили двух студентов, которые тоже зашли за пенным напитком.

Мужчины познакомились со студентами и попросили закурить. Подсудимый отвел одного из парней за угол бара, и тот покорно пошел, потому что побоялся отказать.

За углом уголовник в грубой форме потребовал от парня отдать ему пиво, деньги и сотовый телефон. При этом он держал руку за пазухой и угрожал, что иначе «он достанет пистолет», а также «порежет» потерпевшего.

На самом деле пистолета у мужчины не было, но парень испугался по-настоящему. Тем не менее, он оказался находчивым: когда уголовник отвлекся, молодой человек смог убежать и обратиться в полицию.

Мужчину задержали в тот же вечер за распитием пива в подъезде одного из многоквартирных домов неподалеку. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет, так как он рецидивист.

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ИСТОЧНИК KP.RU