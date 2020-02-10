В Барнауле почтят память воинов, исполнявших служебный долг за пределами России

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:21:38+03:00

Начало мероприятия 15 февраля в 11.00 на площади Ветеранов

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В субботу, 15 февраля, в Барнауле пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, которые исполняли служебный долг за пределами России.

Как сообщили в правлении Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», приглашают все желающие.

Также уточняется, что у «Вечного огня» на площади Ветеранов планируется проведение торжественного митинга с оружейным залпом и возложением цветов к Вечному огню. Начало мероприятия в 11.00, сбор участников в 10.30 у Дома интернационального движения (площадь Ветеранов, 1).

Далее все демонстранты проследуют на территорию Власихинского кладбища, где планируется проведение панихиды, отдание воинских почестей воинам, захороненным на Аллеях Памяти, возложение цветов, поминальный обед.

ИСТОЧНИК KP.RU