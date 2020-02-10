В Алтайском крае два дня будут перекрывать трассы из-за военных

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:03:09+03:00

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В регионе военные два дня будут перекрывать участки трасс ( в том числе федеральной) из-за движения колонн.

Как сообщили в краевой Госавтоинспеции, 10 февраля с 19.10 до 21.10 будет временно ограничено движение для всех видов транспорта:

- на автодороге 257 км а/д Р-256 – а/д Р-256 Чуйский тракт – н.п. Контошино

- на автодороге н.п. Контошино – н.п. Озеро-Красилово

- на автодороге 267 км а/д Р-256 – а/д Р-256 Чуйский тракт – 258 км а/д Р-256

Также сообщается, что 11 февраля будет закрыто движение для всех видов транспорта:

- с 16.40 до 19.40 на автодороге н.п. Бобровка – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – н.п. Рассказиха

- с 16.50 до 19.40 на автодороге н.п. Бобровка – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – н.п. Бобровка

- с 16.50 до 19.40 на автодороге н.п. Лесной – а/д Фирсово – Бобровка – Рассказиха – н.п. Лесной

- с 20.10 до 23.30 на автодороге н.п. Новокраюшкино – а/д Новокраюшкино – Первомайское – а/д Р-256 Чуйский тракт – н.п. Озерки.

В ГИБДД обращаются к участникам движения и призывают их с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU