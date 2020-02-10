2020-02-10T11:49:05+03:00
Здоровье

В алтайском интернате 25 детей-сирот заразились кишечной инфекцией

Руководство учреждения пыталось скрыть случившееся
БОРЗОВ Денис
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Скорая помощьСкорая помощьФото: Олег УКЛАДОВ
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В Горно-Алтайске в школе-интернате для детей-сирот им. Г.К. Жукова отравились 25 учеников. По некоторым данным, дети подхватили кишечную инфекцию на школьном торжестве.

- В период с 6 по 9 февраля дети госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Заболевание протекает преимущественного в легкой степени тяжести. Все заболевшие дети получают необходимое лечение, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Также в сообщении ведомства уточняется, что в школе были выявлены нарушения санитарных норм. Постельное белье, полотенца и другие ванные принадлежности не менялись вовремя. В то же время уборку туалетов и жилых комнат проводили просроченными чистящими средствами.

- Предположительно причиной заболевания стало употребление детьми блюд национальной кухни, приготовленных в домашних условиях, которые дети ели в ходе национального праздника «Чага Байрам», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Руководство учреждения пыталось скрыть случившееся и уладить проблему. В настоящее время в помещениях проводится дезинфекция.

- Сотрудники учреждения скрывали факты заболевания детей, что способствовало распространению инфекции среди воспитанников. Дети с признаками заболевания выезжали на отдых за пределы города, допускалось самостоятельное лечение детей персоналом, — отдельно отмечается в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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