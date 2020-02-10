Отстающему Алтайскому краю направят на развитие около 10 млрд рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:16:15+03:00

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Примерно 100 млрд рублей правительство России отправит на решение проблем отстающих регионов. Одним из десятки «лузеров» с самыми низкими социально-экономическими показателями стал Алтайский край.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-премьера Марата Хуснуллина, решение о выделении половины суммы уже принято. После того, как чиновники найдут применение для этих денег, будет выделено еще 50 млрд рублей.

- Сейчас мы по этим регионам запросили программы: на что эти деньги будут направлены, есть ли в наличии проектно-сметная документация и реальные сроки, когда будут реализованы те или иные программы, — пояснил Марат Хуснуллин.

Также сообщается, что вместе с Алтайским краем в десятку попадающих отстающих регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями вошли наша соседка - Республика Алтай, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области.

Кстати, второй по величине инвестицией в регион может стать поддержка Минтранса РФ и ВЭБ.РФ. По программе обновления транспорта Барнаул может получить от 17 до 22 млрд рублей. В первую очередь будут закупаться новые трамваи и троллейбусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU