Подростки на Чумыше чуть не убили жительницу Тальменки

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:49:07+03:00

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Днем 6 февраля в дежурную часть транспортной полиции поступила информация об обнаружении женщины под железнодорожным мостом через реку Чумыш. Пострадавшую нашел местный житель, который вызвал полицию и скорую помощь.

Как сообщили в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России, между 20-летним жителем поселка Тальменка и его 24-летней знакомой возникли неприязненные отношения. Из-за конфликта в ночь на 6 февраля молодой человек вместе с 18-летним товарищем заманил девушку на мост и сбросил ее вниз. С травмами и переохлаждением ее доставили в больницу. В настоящее время оба подозреваемых в особо тяжком преступлении задержаны сотрудниками транспортной полиции и по решению суда взяты под стражу.

- По факту произошедшего органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на убийство), - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU