Тамара Подпальная в 22 раз стала чемпионкой России
Легендарная инваспортсменка из Барнаула Тамара Подпальная в 22-й раз за свою карьеру стала чемпионкой страны.
Турнир проходил в Тульской области и собрал более 170 спортсменов из 37 регионов страны. Тамара Подпальная боролась за титул в весовой категории до 55 кг и смогла пожать штангу весом 115 кг! Это ее 22-я победа на чемпионате России. Помимо нее «золото» завоевал Петр Филатов (категория свыше 107 кг). Он выжал 225 кг.
Ирина Казанцева из Барнаула завоевала «серебро». Также как и победительница категории до 61 кг она выжала штангу в 111 кг, но проиграла из-за своего личного веса, который чуть больше, чем у соперницы.
Еще один представитель Алтайского края Александр Аксенов (категория до 72 кг) стал шестым, но для него это дебют.
Следующий этап для наших спортсменов – это Кубок мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА. Турнир пройдет в Дубае с 12 по 20 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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