2020-02-10T10:39:49+03:00
Спорт

Тамара Подпальная в 22 раз стала чемпионкой России

Она пожала штангу весом 115 кг
Анна СЕМИНА
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Инваспортсмены Алтайского краяИнваспортсмены Алтайского краяФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Легендарная инваспортсменка из Барнаула Тамара Подпальная в 22-й раз за свою карьеру стала чемпионкой страны.

Турнир проходил в Тульской области и собрал более 170 спортсменов из 37 регионов страны. Тамара Подпальная боролась за титул в весовой категории до 55 кг и смогла пожать штангу весом 115 кг! Это ее 22-я победа на чемпионате России. Помимо нее «золото» завоевал Петр Филатов (категория свыше 107 кг). Он выжал 225 кг.

Ирина Казанцева из Барнаула завоевала «серебро». Также как и победительница категории до 61 кг она выжала штангу в 111 кг, но проиграла из-за своего личного веса, который чуть больше, чем у соперницы.

Еще один представитель Алтайского края Александр Аксенов (категория до 72 кг) стал шестым, но для него это дебют.

Следующий этап для наших спортсменов – это Кубок мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА. Турнир пройдет в Дубае с 12 по 20 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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