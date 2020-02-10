2020-02-10T10:13:52+03:00
Происшествия

Ружье, УАЗ, два патрона: на Алтае полицейские обезоружили сельчанина

Мужчина хранил в своем автомобиле незарегистрированное ружье
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
ОружиеОружиеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В Онгудайском районе полицейские нашли у 39-летнего жителя с. Курота незаконно хранящееся оружие ТОЗ-16 калибром 5.6 мм и два патрона к нему. Ружье сельчанин хранил в салоне автомобиля УАЗ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, мужчина пояснил, что оружие принадлежало его покойному родственнику, проживавшему в одном из высокогорных районов республики. В ноябре 2019 года мужчина привез его оружие к себе домой, планируя использовать в личных целях.

Экспертиза установила, что оружие и боеприпасы пригодны для выстрелов.

- По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. Напоминаем, что статьей 222 УК РФ за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - сообщили в пресс-службе правоохранителей.

В том случае, если человек добровольно сдает оружие, он освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бийчанин помог полицейским поймать серийного автовора

Алтайские полицейские наградили бийчанина Сергея Морозова за помощь в поимке вора. Он предотвратил кражу из собственного автомобиля (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спартакиада Алтай-Кокса определила лучших шахматистов
Ружье, УАЗ, два патрона: на Алтае полицейские обезоружили сельчанина
Бийчанин помог полицейским поймать серийного автовора
Алтайский край стал лидером России по производству масла
ВТБ получил награду Московской биржи как «Лучший брокер 2019»
В Барнауле продается элитный шахматный пентхаус за 13 млн рублей
В Барнауле дорожники работают в усиленном режиме из-за снега
Из-за снегопада загруженность дорог Барнаула утром увеличилась до 9 баллов
Житель Алтая сделал селфи с аргали
«Ростелеком» организовал скоростной интернет в селе Тогул Алтайского края
В Барнауле снова задержали несколько авиарейсов
«АлтайБаскет» дважды дома обыграл соперников из Кабардино-Балкарии
В Алтайском крае продумали план противодействия коронавирусу
В Новоалтайске построят культурно-спортивный комплекс
В Рубцовске "снежная лавина" сошла на пожилую женщину
На Алтае спасли агрессивного "Хатико" от гибели на трассе
В Барнауле мужчина представлялся полицейским и показывал половой орган детям
Пропал седой мужчина в куртке цвета хаки
Снежная лавина сошла с крыши дома в Барнауле и сломала лавки у подъезда
Задорный танцующий дворник покорил пользователей соцсетей
Жительница Барнаула приняла участие в передаче «Поле чудес»
Почти 270 классов закрыли на карантин в Алтайском крае
Первую ледовую переправу закрыли в Алтайском крае
Автобусы Барнаул-Шерегеш запускают с 10 февраля
В Барнаульском зоопарке проснулся медведь
Ресторан быстрого питания Subway ушел с рынка Барнаула