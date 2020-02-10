Ружье, УАЗ, два патрона: на Алтае полицейские обезоружили сельчанина

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:13:52+03:00

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В Онгудайском районе полицейские нашли у 39-летнего жителя с. Курота незаконно хранящееся оружие ТОЗ-16 калибром 5.6 мм и два патрона к нему. Ружье сельчанин хранил в салоне автомобиля УАЗ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, мужчина пояснил, что оружие принадлежало его покойному родственнику, проживавшему в одном из высокогорных районов республики. В ноябре 2019 года мужчина привез его оружие к себе домой, планируя использовать в личных целях.

Экспертиза установила, что оружие и боеприпасы пригодны для выстрелов.

- По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. Напоминаем, что статьей 222 УК РФ за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - сообщили в пресс-службе правоохранителей.

В том случае, если человек добровольно сдает оружие, он освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU