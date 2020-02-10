Бийчанин помог полицейским поймать серийного автовора

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:26:28+03:00

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Алтайские полицейские наградили бийчанина Сергея Морозова за помощь в поимке вора. Он предотвратил кражу из собственного автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина перед работой повез сына в детский сад в районе Зеленого клина. Он припарковал автомобиль около ворот и отправился с ребенком внутрь. Пока шел, услышал, что сработала сигнализация, особого внимания на это не обратил, вновь закрыл транспортное средство и продолжил путь. Возвращаясь, бийчанин увидел, что в салоне его машины горит свет, открыта задняя дверь, а внутри посторонний человек. Стало ясно - орудует автовор. Мужчина попытался задержать незнакомца. Попросил прохожих о помощи, один из них вызвал сотрудников полиции.

Спустя несколько минут на место происшествия прибыли группа немедленного реагирования. Автовора доставили в отдел полиции «Приобский». 56-летний подозреваемый рассказал, что открыл автомобиль сканированием электронного замка и пытался похитить барсетку. Также задержанный признался еще в нескольких кражах из машин.

- За помощь в раскрытии серии преступлений, активную гражданскую позицию и высокие моральные качества начальник Межмуниципального управления МВД России «Бийское» полковник полиции Иван Языков вручил Сергею Морозову благодарственное письмо и пообещал, что злоумышленник обязательно будет привлечен к уголовной ответственности, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU