Алтайский край стал лидером России по производству масла

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:40:38+03:00

Также в тройке призеров Татарстан и Воронежская область

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Регион все еще занимает первое место в рейтинге топ-20 субъектов России по производству сливочного масла.

Как сообщает агентство Milknews, в первой тройке рейтинга также расположились Татарстан и Воронежская область. За 2019 год в Алтайском крае произведено более 18 тысяч тонн сливочного масла. Прирост - 8% по сравнению с 2018 годом.

Сливочное масло выпускают 20 молокоперерабатывающих предприятий Алтайского края. Четверть производимого - 4,3 тысячи тонн вывозится за пределы региона. Алтайское масло продают в 19 субъектах Российской Федерации. Это Новосибирская, Томская, Кемеровская, Свердловская, Амурская области, Красноярский и Приморский края.

Продукт лидирует не только по количеству, но и по качеству. В 2018 году по итогам всероссийского исследования качества сливочного масла, проведенного Роскачеством, продукт «Молочной сказки» был признан товаром повышенного качества и получил Знак качества. Также Роскачество проверило сливочное масло под торговой маркой «Белый замок», произведенное компанией «Холод», и сливочное масло под торговой маркой «Киприно», произведенное компанией «Романовский МСЗ». Эти образцы получили высокую оценку специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU